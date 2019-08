Bauarbeiten in Mettmann : Handwerker sanieren das Hallenbad

Mettmann 450.000 Euro investiert die Stadt in Bauarbeiten für Bad und Feuerwache.

In den Sommerferien laufen traditionell Sanierungsarbeiten in Schulen und anderen städtischen Einrichtungen. Doch auch in anderen Gebäuden laufen Umbaumaßnahmen. So werden beispielsweise in diesem Jahr auch in der Feuerwehrwache an der Laubacher Straße sowie im Hallenbad am Lavalplatz Arbeiten durchgeführt. „Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf fast 450.000 Euro“, erläutert Barra.