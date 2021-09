Nachwuchs fehlt : Handwerker werben um Azubis

Mettmann Schüler und Eltern waren zu Tag der offenen Tür im Bildungszentrum eingeladen. Begrüßt wurden dabei auch die neuen Auszubildenden der Betriebe im Kreis Mettmann.

Zudem schickte die Handwerkskammer Düsseldorf an diesem Samstag einen Lkw mit großformatiger Botschaft auf die Reise nach Mettmann: „Danke an sechs Millionen Handwerker, die Deutschland am Laufen halten!“ Und mit von Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly kreierter Botschaft: „Was mit Sinn? Was mit Zukunft? Starte deine Ausbildung!“

Dieser traf nach Mittag in der Kreishandwerkerschaft Mettmann ein, um acht Handwerksbetriebe stellvertretend für ihr soziales Engagement in der Coronakrise zu ehren. Präsident Andreas Ehlert von der Handwerkskammer Düsseldorf überreichte die Präsente an diese Betriebe: Thomas Wittig, Raumausstatter- und Sattlerbetrieb in Wülfrath; Uwe Ranke, Friseurbetrieb in Velbert; Klaus Kieper, Kfz-Betrieb in Mettmann; Martin Lammermann, Elektrobetrieb in Mettmann; Axel Nölling, Malerbetrieb in Erkrath; Michael Fischbach, Tischlerbetrieb in Heiligenhaus; Andreas Schmidt, EDS GmbH, Elektrobetrieb in Velbert und Markus und Birgit Niegel, Fa. Altmann GmbH & Co. KG, Kfz-Betrieb in Haan.