Christen im Kreis Mettmann : Hanau – Kirchen rufen zum Gedenken auf

Mettmann Katholiken und Evangelen sprechen Fürbitten für die Opfer und rufen zur Überwindung von Hass auf.

„Nach dem Anschlag in Hanau, wie schon nach dem Anschlag in Halle können wir nicht unsere Gottesdienste feiern, Karneval erleben, unsere Tagesordnungen abarbeiten, als wäre nichts geschehen“, heißt es in einer Presseerklärung beider Kirchen. „Diese Ereignisse treffen in das Mark unserer Gesellschaft, unseren Alltag und schleichen sich ein in Geist und Seele, als gehörten sie inzwischen zum Leben dazu, wie eine lästige Gewohnheit, meistens in scheinbar sicherer Entfernung. Als Kirchen geht uns das unmittelbar an und erfordert den solidarischen Beistand für die Opfer von Hanau, für die Angehörigen, Familien und Freunde, deren Leben in wenigen Sekunden total verändert wurde.“ Die Unterzeichner erklären daher ihre Solidarität mit den ausländischen Mitbürgern, „sie gehören fest zu unserem Gemeinwesen“, betonen die Geistlichen. Daher bitten sie die Gemeinden am kommenden Sonntag um das Gedenken und die Fürbitte: „Wir beten um Trost und Beistand für die, die über Nacht ihre Angehörigen verloren haben. Wir beten für eine gute psychologische und seelsorgliche Versorgung der Menschen, deren Leben in wenigen Sekunden erschüttert wurden.“ Weiter heißt es: „Wir beten für unsere muslimischen Mitbürger, die Moscheegemeinden und religiösen Vereine. Wir beten für Hanau, Halle und die Orte und Menschen, die uns in einer Zeit der Stille einfallen. Wir beten für die Überwindung von Hass und Gewalt und bitten Gott um die Kraft und konkrete Schritte auf dem Weg zu einem gerechten Frieden.“