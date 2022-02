Beteiligung in Mettmann an bundesweiter Aktion : Haltung zeigen gegen Rassismus

Beteiligung in Mettmann an bundesweiter Aktion

Die Mitarbeiter des Baubetriebshof Mettmann zeigen Flagge gegen Rassismus und beteiligten sich in der Vergangenheit an Aktionen. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Kreisintegrationszentrum und Kreissportbund suchen Akteure, die sich vom 14. bis 27. März mit kreativen Fotos für ein von Vielfalt geprägtes Miteinander ohne Rassismus, Diskriminierung oder Demokratiefeindlichkeit beteiligen wollen.

Ob das Motto „100 Prozent Menschenwürde“ oder „Rassismus kommt mir nicht in die Tüte“ lautete – seit langem zeigen Akteure im Kreis Mettmann ihre klare Haltung beim Thema Rassismus und setzen Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit – so wie etwa die Mitarbeiter des Baubetriebshofs. Auch in diesem Jahr soll Farbe für ein solidarisches Miteinander als Basis der demokratischen Gesellschaft bekannt werden. Als Zeichen der Weltoffenheit rufen jetzt anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus vom 14. bis 27. März Kreisintegrationszentrum und Kreissportbund zur sportlichen Fotoaktion auf.