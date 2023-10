Martin Luther, der Reformationstag und Helloween Die wichtigsten Halloween-Partys

Erntedankfest? Reformationstag? Richtig: Beide werden am 31. Oktober gefeiert. Übrigens mit einem echten Knaller: Ein KI-gesteuerter, fotorealistischer, dreidimensionaler Luther-Avatar wird am Reformationstag, 31. Oktober, um 18 Uhr live bei YouTube EKiRInternet Premiere feiern und ihm gestellte Fragen beantworten, wie Martin Luther es heute tun würde. Für alle Fans des ursprünglich aus dem katholischen Irland stammenden Brauchtumsfest namens Halloween: Auch das wird wieder gefeiert. „Deko und Feeling“ sind im Golden K an der Adlerstraße Mettmann Hauptthema, gefeiert wird teilweise in Kulissen der Serien „The Witcher“ und „Wednesday“. Am Sonntag, 29. Oktober, ab 13 Uhr für das Kinderfest sowie am Dienstag, 31. Oktober, verwandelt sich die Location in eine Geisterstadt für Erwachsene. Das DJ-Duo Bacardo-Da Mimmo legt auf, Karten gibt es via golden-k.de im Netz.