Halloween in Mettmann Wie viel Saures steckt im Süßen?

Maurice Gebesch hat es wieder getan. Denn – ganz ehrlich – er hat mehr Horror im Keller, als sein Elternhaus auf einmal vertragen kann. Also wird Jahr für Jahr ausgewählt. Totenschädel, Spinnen und ihre Netze, Särge und Skelette zu einem schaurig-schönen Gesamtbild komponiert. Das Ganze kunstvoll schrill ausgeleuchtet. Aus der Nebelmaschine wabert das Unheimliche. Aus verdeckt aufgehängten Lautsprechern kichert es dämonisch. Das Halloween-Gesamtkunstwerk Am Krumbach 10 dient vielen Dutzend Fans als Anlaufstelle, um sich für die Schreckensnacht am 31. Oktober so richtig in Stimmung zu bringen.