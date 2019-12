Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Mettmann : Mettmanns Hallenbad macht über die Feiertage zu

Das Hallenbad und die Sauna sind vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. RP-Archivfoto: Dietrich Janicki. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Einrichtungen der Stadtverwaltung haben über Weihnachten und Silvester eingeschränkte Öffnungszeiten.

(arue) Die Dienststellen der Stadtverwaltung bleiben vom 23. Dezember bis einschließlich 30. Dezember geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Ab dem 2. Januar sind die städtischen Dienststellen für die Bürgerinnen und Bürger wieder geöffnet.

Das Standesamt hat abweichend von dieser Regelung für die Beurkundung von Sterbefällen am Montag, 30. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, einen Notdienst eingerichtet. Zu erreichen ist das Standesamt unter der Telefonnummer 02104 980-147 oder 980-149. Das Standesamt bittet, wenn möglich, die Sterbefälle vorab per E-Mail unter standesamt@mettmann.de oder per Fax unter der Nummer 02104 980-726 anzumelden.

Die Stadtbibliothek hat am 23. Dezember ihren letzten Öffnungstag und bleibt danach bis einschließlich 2. Januar geschlossen. Der Rückgabekasten bleibt in dieser Zeit ebenfalls verschlossen. Eine Rückgabe von Medien ist also erst nach der Schließzeit wieder möglich und nötig. Die Ausleihfristen wurden entsprechend der Schließzeit verlängert; es werden keine neuen Mahnungen verschickt. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist der 3. Januar. Kunden der Bibliothek können bis dahin die virtuelle Zweigstelle unter www.bibnet.de/onleihe nutzen.

Das Hallenbad und die Sauna sind in diesem Jahr zum letzten Mal am 22. Dezember geöffnet. Das Hallenbad und die Sauna bleiben dann bis zum 2. Januar geschlossen. Während der Weihnachtsferien ist das Hallenband ab dem 2. Januar morgens durchgängig geöffnet.

Der Recyclinghof an der Hammerstraße ist in der Weihnachtswoche am 23. Dezember von 7.30 bis 14.30 Uhr, am 27. Dezember von 7.30 bis 17 Uhr und am 28. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch am 30. Dezember ist dort die Abgabe von Abfällen und Wertstoffen von 7.30 bis 14.30 Uhr möglich, berichtet die Stadtverwaltung. Silvester und Neujahr bleibt der Wertstoffhof dagegen geschlossen. Ab dem 2. Januar kommenden Jahres gelten wieder die regulären Betriebszeiten.

Die städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

(arue)