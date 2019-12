Bilanz zum Ende : „Das war ein Mega-Blotschenmarkt“

Rundum zufrieden zeigten sich Händler und Organisatoren des weihnachtlichen Markts, der gestern zu Ende ging.

Zum einen wurde die „Goldene Ehrenblotsche“ an Hans Duncker übergeben. „Er ist ein Hansdampf in allen Gassen, stellt sich aber selbst nicht in den Vordergrund“, betonte Orgateam-Vorsitzender Florian Peters. In diesem Jahr als Awo-Vorsitzender in den Ruhestand gegangen, war er täglich auf dem Blotschenmarkt anzutreffen. Duncker zeigte sich gerührt von der Auszeichnung. „Ohne Awo, ohne Familie, hätte ich das alles nicht gestemmt“, sagte er. Er hätte nie gedacht, einmal diese Medaille zu bekommen. Die damit verbundenen 500 Euro werden in Lampen etc. des Awo-Standes fließen.