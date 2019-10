Einzelhandel in Mettmann : Händler küren schönstes Schaufenster

Mettmann Geschäftsfrau Silvia Lutz und Kundin Janine Kruska erhielten Preise.

(arue) Nach dem Erfolg des Frühlingsfestes der Einzelhändler in der Innenstadt hatte Geschäftsfrau Cora Fuchs (Miss Fox), Organisatorin des Events, keine Probleme, ihre Kollegen für einen „Herbstzauber“ zu begeistern: Am 7. September öffneten die Kaufleute ihre Geschäfte von 10 bis 16 Uhr. An diesem Tag feierten die „Aulen Mettmanner“ ihr Sommerfest und der Mettmanner Automobil-Club hatte die die Histo Neandertal und den Oldtimertag auf dem Markt ausgerichtet. Unterstützt wurde der „Herbstzauber“ von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Wie beim Frühlingsfest gab es in den Geschäften einen Schaufenster-Dekorationswettbewerb, der diesmal unter dem Motto „Märchenhaftes Mettmann“ stand. Die Besucher der Innenstadt waren aufgerufen, ihre Stimme für die am schönsten dekorieren Schaufenster online auf der städtischen Homepage oder auf einem Stimmkärtchen abzugeben. Die meisten Stimmen erhielt das Geschäft „Sonnentanz“ in der Orthsgasse. Bürgermeister Thomas Dinkelmann überreichte Silvia Lutz am Montagabend eine Urkunde für den ersten Platz. Die Schaufenster des Ballettgeschäftes waren zum Märchen „Dornröschen“ geschmückt worden. Platz zwei ging an Gabriela Schäfer (Bella Moden) und Platz drei an Martina Michalke (Frieda’s). Unter den vielen, auch auswärtigen Teilnehmern des Wettbewerbs, wurde Janine Kruska aus Mettmann als Gewinnern ermittelt. Sie erhielt einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. „Der Herbstzauber war ein tolles Fest, dass wieder viele Besucher in unser Stadt gezogen hat“, dankte Bürgermeister Dinkelmann den Initiatorinnen Martina Michalke und Cora Fuchs. Die Einzelhandelsinitiative „ShopKultur ME“, die inzwischen von mehreren Geschäftsleuten gegründet wurde, lädt für Freitag, 22. November, zum „Latenight-Shopping“ bis 21 Uhr in die Stadt ein.