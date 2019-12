Lästiges Gesetz : Händler ärgern sich über die Bonpflicht

Kreis Mettmann Ab 1. Januar sind alle Händler gezwungen, Kassenbons auszudrucken – egal ob der Kunde das will oder nicht.

Wer am kommenden Montag seine Brötchen beim Bäcker holen will, sollte sich nicht wundern, wenn es rund um die Kasse unordentlich aussieht. Denn Roland Schüren, Inhaber des gleichnamigen Bäckerei-Unternehmens, will auf die gesetzliche Regelung zur Bonpflicht, die am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, gemeinsam mit anderen Bäckereien auf ganz eigene Weise reagieren: „Wir wollen einen Tag lang alle Bons sammeln, um sie am nächsten Geschäftstag rund um die Theke auszubreiten.“ Die durch ein Foto in einer Zeitung inspirierte Aktion soll Kunden auf das Müllproblem aufmerksam machen, das Einzelhändler durch die verpflichtende Belegausgabe auf sich zukommen sehen.