Einzelhandel in Mettmann : Handel freut sich über treue Kunden

Sabrina Nebeling-Aysal ist auch am neuen Standort mehr als zufrieden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Modehaus „Platzhirsch“ zählt am neuen Standort fast noch mehr Kunden als zuvor und die „Easy-Apotheke“ hat erfolgreich Fuß gefasst. Der Kaffeeröster „Karabusta“ muss seine Neueröffnung um eine Woche verschieben.

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Mitten in der Corona-Krise in größere Räumlichkeiten umzuziehen, klingt in jedem Fall nach Optimismus. Und dass der durchaus berechtigt ist, zeigt das Beispiel des Modegeschäftes „Platzhirsch“. „Der Umzug war grundsätzlich die richtige Entscheidung“, erklärt Chefin Sabrina Nebeling-Aysal. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben nun alles unter einem Dach.“

Mit „alles“ ist hier nicht nur das Ladenlokal gemeint, sondern auch das „Laura Laurén“-Team. „Wir haben ein eigenes Label“, erklärt Nebeling-Aysal. „Laura Laurén ist der Name unserer Tochter.“ Das Label steht für hochwertige Lederhandtaschen – designed in Mettmann, gefertigt in Italien. „Ich designe sie und dann lassen wir sie in Italien produzieren. Mittlerweile verkaufen wir sie weltweit.“

Info Gebäude wird totalsaniert Was Das ehemalige Volksbank-Gebäude an der Schwarzbachstraße, in dem auch das Geschäft „Platzhirsch“ seinen Standort hatte, soll nach Auskunft des Maklers totalsaniert werden. Wie Die weitere Nutzung stehe noch nicht fest.

Sabrina Nebeling-Aysal hat Mode- und Designmanagement studiert. Für den „Platzhirsch“ suchte das Ehepaar nach hochwertigen Lederhandtaschen unter 200 Euro. Seit zwei Jahren haben sie die Lederhandtaschenfabrikation selbst in die Hand genommen. „Inzwischen haben wir neun Mitarbeiter.“ In Kürze kommt die neue Herbst/Winter-Kollektion, doch wird bereits die Spring/Summer 2021 Kollektion vorbereitet.

Zwar hat die Corona-Krise auch den „Platzhirsch“ wirtschaftlich zurückgeworfen, doch kann er sich über treue Kunden freuen. „Die Kunden haben uns in Mettmann sehr unterstützt, einmal beim Lieferservice und für weiter weg lebende Kunden habe ich Pakete gepackt“, erzählt Sabrina Nebeling-Aysal. „Trotz Corona sind wir sehr zufrieden und können sogar ein Plus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.“ Doch Corona hat der Familie auch noch etwas anderes deutlich gemacht, nämlich dass Arbeit nicht alles ist. „Deshalb werden wir unsere Filiale in Haan schließen“, sagt Nebeling-Aysal, „wir wollen mit der Familie mehr Quality-Time haben.“

In die Galerie Königshof wird im August die Kaffeerösterei Karabusta neu eröffnet. Geplant war der 8. August, doch bis jetzt steht es in den Sternen, ob das Datum eingehalten werden kann. „Ich war heute auf der Baustelle“, erzählt Selcuk Karademir. „Die Bauleute haben die Terrasse kaputtgemacht. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell das in Ordnung gebracht werden kann.“

Derzeit vermutet Karademir, dass er die Eröffnung um eine Woche verschieben muss. „Es soll alles perfekt sein“, erklärt er. „Die Leute sollen einen guten ersten Eindruck bekommen.“ Viele Bekannte aus der Nachbarschaft in Metzkausen, wo Karademir wohnt, würden sich auf die Eröffnung freuen. „Die Nachfrage ist ganz groß“, meint er.