Mettmann : Händler ärgern sich über Kommune

Der neue Vorstand (v.l.): Andreas Konrad, Elke Speck, Jens-Christian Holtgreve, Cora Fuchs, Axel Ellsiepen und Ingo Grenzstein. Foto: Christoph Zacharias

Mettmann Das Parkkonzept sei nicht durchdacht, zu teuer und nicht bürgerfreundlich. Es fehlt eine Idee für den Jubiläumsplatz.

Der Vorstand von Mettmann-Impulse ist unzufrieden mit der Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt. Die positiven Rahmenbedingungen fehlten, sagte Vorsitzender Axel Ellsiepen und sprach die Parkplatz-Problematik an. "Wir haben in Mettmann genügend freie Parkplätze, aber das Parken ist zu teuer." Beispiel Elberfelder Straße und Georg-Fischer-Straße: Jede Menge Parkraum, aber entweder sei die Parkzeit zu kurz oder die Parkgebühr zu hoch.

"Wir haben bald Preise wie in Düsseldorf", sagte Ellsiepen. Hinzu komme, dass die Parkbewirtschaftungszeiten nicht bürgerfreundlich seien. "Wenn ich die kostenpflichtige Parkzeit von 7 bis 19 Uhr festsetze, dann geht das gegen die Bürger." Andere Städte wie Wülfrath oder Ratingen nähmen gar keine Parkgebühren oder, wie in Ratingen beobachtet, gestatten eine Stunde freies Parken. "Wir wollen von der Verwaltung wissen, welcher Parkautomat welche Erträge bringt", sagte der Vorsitzende. Stadtverwaltung und Politik müssten im Hinblick auf das Parken auch den Mut haben, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen. Positiv seien die neuen Parkplätze auf der Bahnstraße.

Info Werbegemeinschaft wird 80 Jahre alt Wer? Mettmann-Impulse ist die drittälteste Werbegemeinschaft in Nordrhein-Westfalen. Wann? Am 10. November dieses Jahres wird der 80. Geburtstag im Golden-K gefeiert. Was? Me-Impulse hat derzeit 118 Mitglieder. Im vergangenen Jahr hat es rund zehn Eintritte und acht Austritte gegeben. Die Hälfte der Austritte ist auf Unternehmensschließungen zurückzuführen.

Ellsiepen hat jedoch noch mehr Anliegen. "Die Leerstandsproblematik in Mettmann nimmt Züge an, die mir Kopfschmerzen bereiten", sagte er. Filialisten hätten kein Interesse, große, leerstehende Flächen in Mettmann zu mieten. Kleine Ladenlokale in einer Größenordnung von 50 bis 70 Quadratmeter seien gefragt. Das Mietzins-Niveau in Mettmann sei erschreckend gering. Viele Hausbesitzer würden ihre leerstehenden Ladenlokale in Wohnungen umbauen. "Außerdem kommen immer mehr Dienstleister in die Stadt. Das ist bedenklich."

In den nächsten zwei bis vier Jahren würden die Mietverträge mehrerer Geschäfte rund um den Jubiläumsplatz auslaufen. "Wir müssen bereits jetzt Perspektiven entwickeln, wie der Jubi später mal aussehen soll, um den Geschäften eine Sicherheit zu geben." Kritik gab's am Bürgermeister: "Dem ist egal, ob es Geschäfte in der Innenstadt gibt, er möchte viele Cafés." Sorgenfalten bereitet Ellsiepen die mangelende Frequenz in der Innenstadt. In der Tat: Abends und am Wochenende ist in Mettmann "tote Hose". Doch das liege am fehlenden Angebot. Wenn die Geschäfte und Cafés geschlossen sind, kommen auch keine Menschen, sagen viele.



Mettmann : Seniorenrat fordert ein Laufband auf dem Jubi

zurück

weiter

Positiv bewertete Ellsiepen den Umbau der Breite Straße und die Tatsache, dass die Mühlenstraße erst nach dem Weihnachtsgeschäft saniert werde. "So ein Entgegenkommen hat es früher nicht gegeben." Der Weinsommer 2018 ist gesichert, sagte Jens-Christian Holtgreve. "Wir werden mit Sicherheit schwarze Zahlen schreiben." Das war beim XXL-Weinsommer in 2017 nicht so. Die höheren Ausgaben für das Tour-Wochenende und die Werbung für die Tour schlugen mit einen Minus von 8900 Euro zu Buche. "Doch wir werden das wieder ausgleichen", sagte Ellsiepen.

Florian Peters hat seine Feuertaufe in Sachen Blotschenmarkt gemeistert. Me-Impulse und die Verwaltung haben eine Ablauf-Ordnung erstellt, die bindend ist. "Damit gibt es eine genaue Arbeitsaufteilung und einen Zeitplan. Das erleichtert die Vorbereitung erheblich", sagte Peters.

Bei den Vorstandswahlen von ME-Impulse gab es Veränderung: Tim Felgner scheidet aus. Neu im Vorstand sind Andreas Konrad und Cora Fuchs. Möglicherweise wird Konrad Sprecher von Mettmann-Impulse und löst Axel Ellsiepen ab.

(RP)