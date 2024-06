Haans Stadtchefin als Hendele-Nachfolgerin Haaner Bürgermeisterin will neue Landrätin werden

Die 50-jährige Verwaltungschefin ist seit 2015 Bürgermeisterin der Stadt Haan und wird im kommenden Jahr ihre zweite Amtsperiode abschließen. Ihr Werdegang ist interessant: Bettina Warnecke wurde 1974 in Kiel geboren und studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaften in Hamburg, Konstanz und Stellenbosch (Südafrika). Sie absolvierte das Erste Staatsexamen und erwarb in Südafrika einen LLM (Master of Laws). Im Jahr 2002 schloss sie ihr juristisches Referendariat mit dem Zweiten Staatsexamen ab und promovierte an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.