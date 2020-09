Pop-up-Freizeitpark an der Landstraße : Kirmes auf umzäumtem Möbelhausgelände

Pop-up-Freizeitpark an der Landstraße

Mettmann/Haan Statt in der Innenstadt findet der „Haaner Freizeit-Spaß“ unter Hygieneschutz-Vorschriften auf dem Parkplatz des Ostermann-Küchenstudios statt. Der Eintritt der Besucher ist kontrollierbar, die sich beim Betreten registrieren lassen müssen.

Auch zahlreiche Mettmanner besuchen Jahr für Jahr die große Traditionskirmes. Weil den Haanern ihre Kirmes „heilig“ ist, gibt die Stadt dem Rummel nun auch in Corona-Zeiten eine Chance: Vorbehaltlich der abschließenden ordnungsbehördlichen Genehmigung wird vom 25. September bis zum 4. Oktober der „Haaner Freizeit-Spaß“ stattfinden – kleiner, aber dafür doppelt so lang wie die Kirmes in anderen Jahren. Wegen Corona zieht der Freizeit-Spaß von der Haaner Innenstadt auf den Parkplatz des Ostermann-Küchenstudios.