Kastanienallee : Gymnasium ist jetzt Schule gegen Cybermobbing

Wülfrath Wülfrath kann stolz sein: Nur 112 von den rund 1000 Medienscouts-Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen haben diese Auszeichnung erhalten.

Das Projekt „Medienscouts“ läuft schon seit Jahren am städtischen Gymnasium an der Kastanienallee. Schüler werden dabei zu Medienscouts ausgebildet und stehen ihren Mitschülern in Sachen Internet & Co. mit Rat und Tat zur Seite, beantworten Fragen, beraten, klären auf und nehmen Ängste. Wichtig ist hier das Peer-to-Peer-Konzept, das heißt Kompetenzvermittlung auf Augenhöhe.

„Schüler bilden Schüler aus“, betont Elif Saral. „Wir beraten und bilden mit aus, aber die Scouts sind selbständig. Sie besuchen die 5. Klassen selbständig, bereiten ihre Präsentation vor.“ Dabei stellen sich die Medienscouts vor und klären zugleich über Grundlagen auf. „Es macht Spaß mit den 5ern zu arbeiten, zu zeigen, wie gehe ich mit meinen Daten um. Eltern wissen nicht immer, was die Kinder so im Netz machen“, erklärt Soraya (18). Deshalb sind die Medienscouts als Ansprechpartner für Medien-Fragen auch für die Eltern da, sind immer im Kontakt mit ihren Mitschülern, genauso untereinander.

Und auch Nilay freut sich: „Dieses Abzeichen motiviert.“ Bisher wissen die Medienscouts noch von keinem konkreten Cybermobbing-Fall an der Schule. Aber das liegt vermutlich an der guten Arbeit der Medienscouts. Und die hat enorme Vorbildfunktion, wie Joelle (17) erzählt: „Wir werden von den Fünftklässlern angesprochen: Wie werde ich Medienscout?“ An Medienscouts wird es also auch künftig nicht mangeln am Gymnasium Wülfrath.