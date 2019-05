Generalprobe für Jugendliche in Mettmann : Gymnasiasten stimmen bei Junior-Europawahl ab

Mettmann Für die Jugendlichen ist es eine Art Generalprobe: Bei einer simulierten Wahl können sie die Stimmabgabe „üben“. Die Ergebnisse sind meist sehr aufschlussreich.

(arue) In der Woche vor der Europawahl durften die Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums bereits in einer simulierten Wahl abstimmen. An dieser Juniorwahl nahmen etwa 200 künftige Erstwähler der Jahrgangsstufen 9 bis Q1 teil, um nach Abgabe der Wahlbenachrichtigung und der Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes den begehrten Wahlzettel in die Finger zu bekommen. Sogleich wurde dieser, mit (in der Juniorwahl „lediglich“) 40 wählbaren Parteien, in Augenschein genommen und von den Schülern interessiert studiert. In aufgebauten Wahlkabinen durften die Jugendlichen dann in geheimer Wahl abstimmen und ihren Stimmzettel in die bereitgestellte Wahlurne werfen. Der gesamte Vorgang wurde traditionell von der Jahrgangsstufe EF durchgeführt und begleitet.