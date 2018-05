Mettmann : Gymnasiasten lernen Neues über den Klimawandel

Der Erdkunde-Kurs des Heinrich-Heine-Gymnasiums besuchte die Start-Up-Konferenz in Düsseldorf. Foto: HHG

Mettmann Der Klimawandel und seine Folgen sind in aller Munde und werden an vielen Stellen innerhalb der Schullaufbahn thematisiert. Der EF-Geokurs am Heinrich-Heine-Gymnasium von Tina Heinemann verschafft sich auf der Private Equity Konferenz in den Rheinterrassen in Düsseldorf einen Einblick in die Möglichkeiten der Energiewende und fand heraus, dass die Sonne in jedem Moment 15.000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle fossilen Energiereserven auf der Erde liefern könnten. Und was noch wichtiger ist, aber in der Gesellschaft noch wenig präsent, der kostenlose Solarstrom kann in die Haushalte gebracht werden. Ganz nach dem Motto "Die Sonne schickt uns keine Rechnung!" hörten die Schüler Wortbeiträge namhafter Wissenschaftler, Journalisten und Unternehmer.

Beeindruckt waren die Schüler nicht nur von der Vielfalt an Möglichkeiten, regenerativen Strom selber zu generieren, sondern auch vom vorherrschenden Unternehmergeist und von dem mitunter unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg der Sonnen GmbH, die von der ersten Idee einer Studentengruppe im Kellerraum bis zum globalen Energieunternehmen mit 65 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2017 gerade mal acht Jahre benötigte.

Und die Idee ist denkbar einfach: Viele vernetzte private Solaranlagen, jeder angeschlossene Haushalt bekommt einen Akku und schon ist die autonome, günstige Sonnenflat für jeden (auch ohne Solaranlage) nutzbar. "Die Energiewende ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen nur umdenken" sagte eine Schülerin und zitierte einen Referenten der Veranstaltung, der sich an Albert Einsteins Weisheit bediente: "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, wie sie entstanden sind".

(RP)