Engagement in Mettmann : Grundschulkinder sammeln für Geflüchtete

Mettmann Auf dem Frühlingsbasar wurden viele gebastelte Dekorationen verkauft. 2300 Euro aus dem Erlös spenden die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Am Neandertal für die Ukraine-Hilfe.

Einen Schulbasar zu veranstalten, gehört traditionell zum guten Ton einer Schule. Denn mit einer solchen Veranstaltung wird oft auch Geld in die notorisch klammen Kassen gespült, um so auch Klassenfahrten oder besondere Projekte finanzieren zu können.

Traditionell veranstaltet auch die GGS Am Neandertal einen solchen Basar – wenn nicht wie zuletzt die Pandemie derlei Ideen ausbremst. Am vergangenen Samstag luden die Grundschüler zusammen mit tatkräftiger Unterstützung des Fördervereins zum Frühlingsfest auf ihrem Schulgelände ein. In den zurückliegenden Projekttagen bastelten die Schülerinnen zusammen mit den Klassenkameraden an unterschiedlichen Projekten.