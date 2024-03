Parteien in Mettmann „Frauen und Männer sollten nicht gleich behandelt werden“

Der Frauenbrunch der Grünen Mettmann stand unter dem Titel: „Geschlechtersensible Medizin – Warum wir nicht gleich behandelt werden wollen“. Prof. Sabine Oertelt-Prigione führte als Expertin in das Thema ein und beantwortete im Anschluss Fragen. Sie ist Inhaberin eines Lehrstuhls für Gendermedizin an der Radboud-Universität in Nijmegen und hat zudem eine Professur für geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld inne.