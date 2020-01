Ortsverein feiert 40-Jähriges : Grüne wollen stärkste Fraktion in Mettmann werden

Grüne wollen stärkste Fraktion in Mettmann werden

Mettmann Der Ortsverband feierte jetzt das 40-jährige Bestehen der Partei – und gibt sich selbstbewusst.

(hba) Der Ortsverband der Grünen in Mettmann hat jetzt das 40-jährige Bestehen der Grünen auf Bundesebene gefeiert. Sie zeigten sich, gestärkt unter anderem durch das hervorragende Ergebnis bei der Europawahl, entsprechend selbstbewusst: Die Zeit sei jetzt reif für grüne Themen wie Klimaschutz, Bildung für alle und soziale Gerechtigkeit, meint sie. Das gute Abschneiden der Partei bei der Europawahl und das große Interesse am Thema Klimawandel habe auch bei den Mettmanner Grünen für Mitgliederzuwachs gesorgt. „Wir haben jetzt knapp 30 Mitglieder, in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl fast verdoppelt“, erläutert die Sprecherin der Mettmanner Grünen, Rebecca Türkis.