Verkehrsärger in Mettmann : Grüne lehnen Aufweichung der Netztrennung ab

Mettmann Die Fraktion fordert, gegen die Verkehrsüberlastung endlich ein Radverkehrskonzept vorzulegen und Car-Sharing umzusetzen.

(arue) Die Grünen in Mettmann lehnen eine Aufweichung der Netztrennung ab. Das schreibt Fraktionssprecher Nils Lessing in einer Pressemitteilung. Damit reagiert er auf eine Forderung der SPD, die Johannes-Flintrop- und Breitestraße wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Dazu Christoph Hütten, Mitglied der Grünen im Planungsausschuss: „Laut einer Studie des Umweltbundesamtes wünschen sich 82 Prozent der Menschen weniger Autos in den Städten, mehr öffentlichen Nahverkehr und mehr Fuß- und Radwege. Gerade in Mettmann wird deutlich, dass hier die Stellschrauben liegen, da Veränderungen an der Straßenführung lediglich zu Engpässen an anderer Stelle führen.“ Der Rat habe in seiner letzten Sitzung fast einstimmig beschlossen, dass Mettmann klimafreundliche Stadt werden soll. Lessing: „Damit der Ratsbeschluss kein Lippenbekenntnis wird, sollte sich das politische Handeln daran ausrichten.“ So müsse das schon lange beschlossene Radverkehrskonzept endlich erarbeitet und umgesetzt werden. Gleiches gelte für den Beschluss aus 2018, Carsharing in Mettmann möglich zu machen. „Die Forderung nach Durchfahrverboten von Lkw unterstützen wir natürlich und gehen davon aus, dass die Verwaltung im Planungsausschuss hierzu Lösungen anbieten wird“, schreibt Lessing.