Recycling in Mettmann : Grünabfall - mobile Sammelstellen bleiben zu

Der Recyclinghof der Stadt Mettmann ist unter Einschränkungen wieder geöffnet. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann (arue) Wenngleich der Recyclinghof seit diesem Donnerstag für Grünabfallanlieferungen wieder geöffnet ist, bleiben die Annahme-Außenstellen in der Gruitener Straße und Spessartstraße, am Düsselring sowie in Obschwarzbach zunächst noch weiterhin geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Darauf macht jetzt die Stadt Mettmann aufmerksam.

Solche Zugangsbeschränkungen und Kontaktschutzmaßnahmen, wie sie auf dem Wertstoffhof in der Hammerstraße umgesetzt wurden, sind an den mobilen Sammelstellen im Stadtgebiet nicht möglich. Aufgrund des Andrangs und der begrenzten Standplatzfläche kann an den Annahme-Außenstellen die Vermeidung eines sehr nahen Personenkontakts nicht gewährleistet werden.

Darüber hinaus sind nun sämtliche Personalkapazitäten zusammengezogen, um den Wiederbetrieb des Recyclinghofes sowie die grundstücksbezogene Abfallsammlung und Sperrmüllabfuhr durchführen zu können.

Die Schadstoffsammlung auf dem Recyclinghof entfällt ebenfalls an diesem Samstag, 18. April, da dort zurzeit ausschließlich Grünabfall abgegeben werden kann.

(arue)