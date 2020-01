Erste Hilfe im Kreis Mettmann : Immer mehr wollen Mobile Retter sein

Mettmann Der Kreis bietet ab März weitere Kurse für Ersthelfer in besonderer Funktion an.

Die Bildungsakademie des Kreises legt jetzt nach und hat zusätzliche Termine zur Ausbildung Mobiler Retter ins Programm aufgenommen. Darauf weist Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises Mettmann, hin. Dr. Arne Köster, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Mettmann, ist begeistert: „Dass sich so viele Helfer qualifizieren und registrieren lassen wollen, ist großartig. Unser Ziel, ein flächendeckendes Netz von mobilen Rettern im Kreis zu installieren, ist also durchaus realisierbar.“

Das System „Mobile Retter“ ist eine Ergänzung zum bestehenden System und ersetzt nicht den regulären Rettungsdienst – Rettungswagen und Notarzt rücken ebenfalls unverzüglich aus. Alarmiert werden die „Mobilen Retter“ durch die Leitstelle, bei der zunächst der Notruf 112 eingeht und eine Person mit dem Verdacht eines Herz-Kreislauf-Stillstandes gemeldet wird. Über eine GPS-Abfrage wird überprüft, ob sich mobile Retter in der Nähe des Notfallortes befinden. Diese werden durch die Leitstelle alarmiert. Nimmt ein „Mobiler Retter“ den Einsatz an, wird er durch die Navigation der App zum Notfallort geleitet.

Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Mettmann für eine schnelle und effektive Notfallversorgung zuständig. Wird über den Notruf 112 Hilfe angefordert, sind qualifizierte Rettungskräfte in der Regel innerhalb von acht bis zwölf Minuten am Ort des Geschehens. „Es gibt aber Fälle, in denen diese Hilfsfrist unter Umständen nicht ausreicht, um ein Überleben der Notfallpatienten zu ermöglichen“, erläutert Hitzemann. Dies ist insbesondere bei plötzlich eintretendem Herzstillstand der Fall. Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte binnen der ersten drei bis fünf Minuten, in der Regel also vor Eintreffen der Rettungskräfte, eingeleitet werden.