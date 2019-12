Verkaufsoffener Sonntag in Mettmann : Grauer Himmel dämpft die Einkaufslust

Verkaufsoffener Sonntag in Mettmann

Geschenkideen und Wintermode sind gefragt: Ursula Drostel und Nadine Cepin stöbern bei Cruse in der Galerie Königshof. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der verkaufsoffene Sonntag lockte nur eine überschaubare Anzahl an Kunden zu Blotschenmarkt und in Geschäfte.

Nicht viele Besucher haben sich in die schmalen Gassen der Mettmanner Innenstadt verlaufen. Mit Schirm und Regenjacken ausgestattete Menschen trotzen dem Regen und den Windböen. Schutz finden sie in den Geschäften, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. Sie haben ihre roten Teppiche ausgerollt, die nach kurzer Zeit durchgeweicht sind.