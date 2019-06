Mettmann : Gottesdienst im Freien erfrischt den Geist

Mit Gitarre und Gesang animierte Pfarrer Bertold Stark die Besucher zum Mitmachen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Pfarrer Bertold Stark findet bei seinen Veranstaltungen unter freiem Himmel viele Zuhörer, die sich mitreißen lassen.

Von Klaus Müller

Es ist bei der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, am Pfingstmontag einen Open-Air-Gottesdienst anzubieten. „Damals sind wir darauf gekommen, dass sich früher am Pfingsttag die Kirche nach außen geöffnet hat und in diesem Sinne auch wir als Mettmanner Kirche den Weg nach außen in die Bevölkerung suchen sollten“, erläuterte Pfarrer Bertold Stark, der auch in diesem Jahr den Gottesdienst leitete. In der Vergangenheit fand der Gottesdienst im Stadtwald statt. Seit zwei Jahren wird er auf dem idyllisch gelegen Platz zwischen der evangelischen Kirche Freiheitstraße und dem Gemeindehaus gefeiert.

Der gut besuchte Gottesdienst unter freiem Himmel stand unter dem Motto „Werde Teil der Gemeinschaft und teile in der Gemeinschaft“. Begleitet wurde er durch den Posausenchor unter dem Dirigat von Stephan Lux. „Mister Open-Air“, wie Stark mittlerweile in der evangelischen Kirchengemeinde genannt wird, hatte sich für die Gestaltung der Predigt etwas Besonderes einfallen lassen. Er ging nicht wie bei Pfingstgottesdiensten normalerweise üblich auf die damaligen Geschehnisse in Jerusalem ein, als nach einem heftigen Brausen Feuerzungen herab kamen und die Jünger Jesu beseelt durch den Heiligen Geist anfingen, in verschiedenen Sprachen die frohe Botschaft zu verkünden.

Pfarrer Stark wählte einen ganz anderen Ansatz und nahm als Thema die Verteilung von fünf Broten und zwei Fischen bei der in der Bibel aufgezeichneten wunderbaren Brotvermehrung. Er verwies darauf, dass die Jünger die rund 5000 Menschen, die Jesus zuhörten, wegschicken wollten. weil sie sich nicht in der Lage sahen, die Zuhörer sättigen zu können. „Die Menschen wegschicken zu wollen, war die einfachste Lösung. Jesus suchte aber einen anderen Weg. Er bat die Jünger, die nur vorhandenen fünf Brote und zwei Fische zu verteilen“, sagte Pfarrer Stark. Das Teilen und Verteilen sei entscheidend gewesen und werde heute leider oft in der Gesellschaft vernachlässigt, mahnte der Pfarrer. „Wenn ich etwas verändern will, muss ich mich bewegen und nicht statisch darauf hoffen, dass sich etwas Positives tut“, erläuterte er. Es sei doch eigentlich kaum nachvollzuziehen, dass erst eine junge Greta kommen muss, um beispielsweise in Fragen der Umwelt und Nachhaltigkeit eine Gesellschaft aufzurütteln.