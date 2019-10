Konzert in Mettmann : Gospel Stars singen in der Neandertalhalle

Mettmann Der Chor will sein Publikum mit Lebensfreude mitreißen.

(arue) Auch in diesem Jahr kommen die New York Gospel Stars wieder auf große Deutschlandtournee. Sie treten in über 80 Städten auf, darunter auch in Mettmann. Dort sind sie am Dienstag, 7. Januar, in der Stadthalle zu Gast. Die New York Gospel Stars sind seit über zehn Jahren zu einer etablierten Größe in der Musikszene geworden, heißt es vom Veranstalter, Lars Berndt Events. Einige der Ensemble-Mitglieder haben bereits mit Stars wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet. Sie singen klassische Gospel-Songs, softe Balladen, aber auch aktuelle Hits. Sie wollen ihre Zuhörer auf eine spirituelle Reise mitnehmen – innig und mitreißend. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 29,95 Euro im Internet unter www.lb-events.de, telefonisch unter 0234-9471940 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.