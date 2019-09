Mettmann knüpft enge Bande nach Bosnien : Gorazde stimmt Partnerschaft zu

Mettmann Nach dem Mettmanner Rat votierte jetzt auch der Bürgerrat in Bosnien dafür.

(arue) Nachdem sich der der Rat in seiner Sitzung am 26. März einstimmig für eine Städtepartnerschaft mit der bosnischen Stadt Gorazde ausgesprochen hatte, hat auch der Bürgerrat in Gorazde Bürgermeister Muhamed Ramovic „die Vollmacht für den Vertragsabschluss einer Partnerschaft mit Mettmann“ erteilt. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit.

Ekrem Usanovic hat jetzt die offiziellen Papiere zur Städtepartnerschaft nach seinem Besuch in seiner Heimatstadt Gorazde im Auftrag von Bürgermeister Ramovic mitgebracht und Bürgermeister Thomas Dinkelmann im Rathaus überreicht. Usanovic lebt seit fast 50 Jahren in Mettmann. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Freundschaftsvereins Mettmann-Gorazde. Die Urkunden der Städtepartnerschaft müssen nun noch von ihm und seinem bosnischen Amtskollegen in Mettmann und Gorazde unterzeichnet werden. Gorazde und Mettmann verbindet seit dem Jahr 1998 ein formeller Freundschaftsvertrag. Mit einer Partnerschaft sollen nun die jahrzehntelangen Verbindungen, die es auf wirtschaftlicher, bürgerschaftlich-ehrenamtlicher und städtischer Seite gibt, dauerhaft gefestigt werden. Bisher pflegte Mettmann lediglich eine einzige Städtepartnerschaft mit Laval in Frankreich. „Ich freue mich sehr, dass nun alle Voraussetzungen für eine zweite echte Partnerschaft erfüllt sind“, sagt Dinkelmann und dankte Usanovic für seine „Botendienste“.