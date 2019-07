Lehrer geben Tipps : Schnupperkurse beim Golfclub Mettmann

Mettmann Kostenfreies Training am 14. und am 28. Juli. Golflehrer geben Tipps, Ausrüstung wird gestellt.

Im Golfclub Mettmann kann man sich am 14. und am 28. Juli von Golflehrern zeigen lassen, wie man den kleinen weißen Ball am besten in die Luft bekommt, und was für ein cooles Gefühl es ist, ihn richtig gut getroffen zu haben. Offensichtlich gibt es eine Menge Leute, die gerne wissen wollen, wie es geht, denn der erste Termin am 14. Juli ist schon komplett ausgebucht. Darum bietet der Golfclub mit dem 28. Juli noch eine zusätzliche Möglichkeit zum Kennenlernen des grünen Sports.