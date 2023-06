Hildener Geschäft geschlossen Goldschmiedin wechselt nach Mettmann

Als Karin Klausmann Ende Mai die Türen zu ihrem Geschäft öffnete, drehte sie zum letzten Mal in Hilden den Schlüssel um. Nach etwas mehr als zehn Jahren gibt sie die Goldschmiede am Warrington-Platz auf. Wer den Laden betrat, mag das durchaus bedauern. Klausmann kombinierte hier eine Werkstatt, in der ihr Kunden quasi bei der Arbeit über die Schulter gucken konnten, mit einem einladend wirkenden Raum, in dem sie Kaufwillige beriet. In Vitrinen funkelten Steine, glänzten Ringe und Ketten.