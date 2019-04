Zu viel Verkehr in der Anliegerstraße : Goldberger fordern mehr Kontrollen

Mettmann Noch immer nutzen viele Autofahrer die Anliegerstraße als Abkürzung. Geparkte Autos sollen als Hindernis dienen.

Beim Treffen im Stadtwaldhaus sind sich die 20 Teilnehmer einig: So kann es verkehrstechnisch in ihrem Quartier nicht weitergehen. Obwohl der Goldberg eine Anliegerstraße ist und es als Alternative die Osttangente gibt, nutzten viele Autofahrer täglich die Strecke, sagt Renate Stricker und belegt dies auch mit Fakten. „Wir haben am 28. März Fahrzeuge gezählt und sind auf 6500 gekommen. Wenn man die 30 Prozent für den berechtigten Anliegerverkehr abzieht, kommen wir immer noch auf etwa 4500, die unbefugt über den Goldberg fahren – täglich“.

Ein Brief an die Polizei, mit der Bitte um regelmäßige Kontrollen an bestimmten Punkten, sei „bitterböse“ beantwortet worden, erzählt Renate Stricker, man wisse selbst, wo man wann kontrolliert, so in etwa sei der Wortlaut gewesen. Neben dem Lärm steigt auch die Belastung der Fahrbahndecke, und noch müssen sich in NRW Anwohner an den Kosten bei Straßenausbauarbeiten beteiligen. „Mittlerweile sind allerdings 400.000 Unterschriften landesweit gesammelt worden, damit ist der Landtag gezwungen, sich mit dem Kommunalabgabegesetz nochmal zu befassen“, weiß Renate Stricker. Dann gibt es noch weitere Ideen, um den Verkehr zu reduzieren: Der grüne Abbiegepfeil an der Bahnstraße könnte abgeschafft, die ganze Ampelrotphase verlängert werden.