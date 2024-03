Goldberger Mühle als Konzertsaal Lyrische Gedanken verzaubern Publikum

Uli West, von Beruf Psychologe, hat sich seit seiner Jugend der Musik verschrieben, spielt nicht nur Klavier, sondern studierte später Musik. Er arrangierte und textete wunderbare Lieder zu Texten der großen Dichter, die am Sonntag gleich zweimal zu Gehör gebracht wurden. Auch Lucien Deprijck gehörte zu den Vortragenden, hat lange in Mettmann gelebt und ist inzwischen als freier Schriftsteller und Übersetzer in Köln zu Hause. In einem früheren Beruf als Sozialarbeiter erlebte er, wie es sich anfühlt, ein Flüchtling zu sein. In seinem Buch „Das kommende Leben“ erzählte er von den Nöten und Ängsten Geflüchteter, beispielsweise eines Mädchens aus dem Kosovo – ohne Schulbildung dem neuen Leben ausgesetzt. Hat sie eine Perspektive? Selbst als Lagerarbeiterin muss man lesen können. Ein letzter Blick zeigt, wie sie auf das Motorrad eines Jungen steigt.