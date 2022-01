Oberstadt : Lambertus-Glocken schweigen vorerst

Mettmann Hintergrund sind umfangreiche, langwierige Sanierungsarbeiten im Inneren des uralten Turms. Einsturzgefährdet sei der aber nicht, heißt es vom Kirchenvorstand.

Mit den Instandsetzungsarbeiten innerhalb des Kirchturms sind die Bauarbeiten an der Pfarrkirche St. Lambertus nicht beendet. Es stehen auch noch weitere Arbeiten am eigentlichen Kirchengebäude an, die nach derzeitigem Stand 2023 durchgeführt werden. So unter anderem an den Fassaden, an Kirchenfenstern und am großen Dach. „Dafür muss ein Gerüst aufgestellt werden, das in die Flächen des Marktplatzes hineinreicht“, sagt Hitz. Das habe weitreichende Folgen für das gesellige Leben in Mettmann, denn es sei kaum damit zu rechnen, dass 2023 größere Veranstaltungen wie Heimatfest, Weinfest oder Blotschenmarkt auf dem Marktplatz durchgeführt werden könnten. Die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung wären bereits informiert.