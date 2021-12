Appell aus den Städten des Kreises : „Nicht wegschauen bei Gewalt gegen Frauen“

Mit Hilfsangeboten beschriftete Brötchentüten werden einmal im Jahr über mehrere Geschäfte in Umlauf gebracht. Foto: Stadt Erkrath

Kreis Mettmann Aktionen der Gleichstellungsbeauftragten wie bedruckte Brötchentüten, Online-Vorträge, Ausstellungen und Lesungen sollen die Menschen sensibilisieren und Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu holen.

(RP) Die Gleichstellungsbeauftragten der Städte im Kreis Mettmann haben ein positives Fazit zu den Aktionen rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November gezogen. Die Aktionswoche wurde vom Land NRW finanziell unterstützt. „Neben 67.000 verteilten Brötchentüten mit dem Aufdruck ,Gewalt kommt nicht in die Tüte’, Online-Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und Aktions-Selfies haben die beleuchteten Rathäuser in Orange viel Aufmerksamkeit erzeugt“, so die Bilanz der Beauftragten.

„Wir brauchen eine große Öffentlichkeit, um wirksam auf das Thema Gewalt an Frauen hinzuweisen, zu sensibilisieren und Hilfsangebote aufzuzeigen. Bei allen, die unsere Aktionen begleitet und unterstützt haben, bedanken wir uns sehr herzlich“, so die Akteurinnen weiter. Während und nach den Aktionen hätten sich vermehrt Betroffene von Gewalt „geoutet“ und Beratung in Anspruch genommen. Sie hatten den Mut gefunden, sich zu melden. „Dieses Ergebnis bestärkt uns in unserer Gewaltschutzarbeit, die nicht nur im Aktionszeitraum stattfindet“, unterstreichen die angagierten Frauen.

Es sei wichtig, aufmerksam zu bleiben. Gerade an den Weihnachtsfeiertagen und den Tagen zwischen den Jahren entladen sich Familienkonflikte. Die Pandemie verstärke die Situation. „Bitte sehen Sie hin und nicht weg und bieten Hilfe an, wenn Sie in Ihrem Umfeld den Verdacht haben, dass Menschen häuslicher Gewalt ausgesetzt sind“, appellieren die Gleichstellungsbeauftragten. Im Akutfall gibt es Unterstützung am Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ mit der Rufnummer 0800 0116016, das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zum Nulltarif erreichbar ist.