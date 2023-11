Aktionstag im Kreis Mettmann Gewalt kommt nicht in die Tüte

Der „Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ wird am 25. November in allen Städten des Kreises begangen. Eva-Maria Düring, als Bereichsleiterin „Frauen und Familie“ beim SKFM Mettmann auch für die „Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt“ zuständig, verdeutlicht mit Zahlen, was der Tag zum Ausdruck bringen soll: 2022 meldeten sich in der Fachstelle etwa 1200 Mädchen und Frauen, die eine Gewalt-Erfahrung gemacht hatten. Leider gäbe es bisher noch keine Erfassung der Fälle, die direkt bei den Jugendämtern, den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises oder beim Opferschutz der Polizei bekannt gemacht wurden.