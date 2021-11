Schnelles Netz in Mettmann : Glasfaserausbau in Mettmann kommt endlich in Bewegung

Mettmann Trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen nimmt laut einer Studie der Ausbau mit Highspeed-Glasfaser deutlich zu. Von der schnelleren Internetverbindung könnten künftig mehr Menschen Gebrauch machen

Auch für Metzkausen, Ob- und Niederschwarzbach gibt es die Chance des Glasfaserausbaus. In diesen drei Gebieten bietet die Deutsche Glasfaser den Ausbau mit schnellem Internet – wenn in allen drei Gebieten zusammen die Quote von 33 Prozent an Verträgen erreicht wird. Liegt die Quote darunter, wird in keinem Gebiet der Glasfaseranschluss verlegt. Zur Zeit liegt in Metzkausen die Quote knapp über zehn Prozent, in Obschwarzbach wurden 30 Prozent erreicht. „Die Chance auf Glasfaserausbau wäre nach jetzigem Stand kritisch und damit wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre nicht mehr möglich“, heißt es in einem FDP-Statement.