Unterfeldhaus : „Da muss dringend etwas passieren“

Viel Beton, viel Asphalt, teilweise zu wenig Leben: Das Industriegebiet in Unterfeldhaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Unterfeldhauser Gewerbegebiet ist heruntergekommen und am Neuenhausplatz mehren sich die leerstehenden Ladenlokale, bemängelt die Grünen-Ratsfraktion. Die Stadt gehe noch nicht engagiert genug dagegen vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geht es um neue Gewerbegebiete, drückt Erkraths Stadtspitze aufs Tempo: Die Neanderhöhe soll zügig erschlossen werden und parallel wird schon mit einer Fläche im Bereich Kemperdick geliebäugelt, die erworben und ebenfalls für Firmenansiedlungen aufbereitet, mithin neu versiegelt werden soll. Weniger dynamisch gehe es beim – mit deutlich mehr Aufwand verbundenen – Kümmern um bestehende, akut verbesserungsbedürftige Gewerbegebiete zu, kritisieren die Grünen.

Mit ihrem Antrag, dem „heruntergekommenen Gewerbegebiet Unterfeldhaus“ mit externer Expertise (und dafür reservierten 40.000 Euro im Haushaltsplan) sowie ersten Maßnahmen wie einer Begrünung der Straßenzüge und Baumbepflanzungen aufzuhelfen, ist die Partei dann auch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung gescheitert. Unverständlicherweise, sagt die für Unterfeldhaus zuständige Grünen-Ratsfrau Barbara Geiss-Kuchenbecker. Schließlich liege ein vom Kreis Mettmann beauftragtes Gutachten zur Revitalisierung von Bestandsgebieten auf dem Tisch, das der Gewerbezone Unterfeldhaus dringenden Verbesserungsbedarf attestiere.

Info Der mit Abstand teuerste Marktstand der Stadt 2200 Euro statt wie bisher 200 Jahresgebühr für einen Marktstand in Unterfeldhaus? Was im Gebührenbescheid des Ordnungsamtes für den Betreiber Gazmen Bytyqi schwarz auf weiß steht (RP berichtete), sorgte im Wirtschaftsförderungsausschuss für erhebliches Stirnrunzeln. Nach einer längeren Diskussion einigte sich die Politik schließlich darauf, bis zur nächsten Sitzung im April/Mai die Hintergründe zu klären und weitere Marktbeschicker zu gewinnen. Um die Suche zu erleichtern, wurde der Vorschlag gemacht, bei neuen Händlern erst einmal auf Gebühren zu verzichten, um damit einen Anreiz zu schaffen, es einmal am Standort Unterfeldhaus zu versuchen.

Als Problemfelder benennt das Gutachten, das Flächen zur Reaktivierung in alten Gewerbegebieten auslotet, die Verkehrsinfrastruktur, die Flächenauslastung sowie großflächige Versiegelungen. Empfohlen wird für den Eingangsbereich Niermannsweg/Heinrich-Hertz-Straße der Grundstückserwerb durch die Stadt, die Herrichtung durch eine Trägergesellschaft, die Suche nach neuen Ankermietern, ein städtebaulich-architektonischer Hochbauwettbewerb für die Weiterentwicklung, eine veränderte Verkehrsführung und die Entsiegelung von Flächen. Als Leuchtturmprojekt wird für das brachliegende Gelände des ehemaligen Möbelhauses Flamme eine Quartiersgarage vorgeschlagen. Auch dafür müsste die Stadt aber erst einmal Eigentümerin des Areals werden.

Dauert also alles noch, zumal derzeit bei IHK, Kreis und Stadt alle Empfehlungen aus dem Gutachten noch im Stadium der Analyse, des Einordnens, des Abwägens von Möglichkeiten sind. Bei den Grünen gibt es schon Befürchtungen, dass am Ende alles im Sande verlaufen könnte. „Da muss endlich etwas passieren. Wir kämpfen seit Jahren darum“, sagt Barbara Geiss-Kuchenbecker. Sie ist in Unterfeldhaus zuhause und hat auch die Situation am Neuenhausplatz im Blick, die dortigen Leerstände, den einzigen noch verbliebenen Marktstand, dessen Betreiber wegen Sondernutzung jetzt um 100 Prozent erhöhte Gebühren an die Stadt zahlen muss, und die fehlende Geselligkeit in dem Bereich.

Wenn es dort schon – auch ein erfolgloser Vorstoß der Grünen – keinen Feierabendmarkt geben kann, wie er in Alt-Erkrath mit Hilfe der städtischen Wirtschaftsförderung sehr erfolgreich angelaufen ist, dann wenigstens mal einen Herbstmarkt, regt Geiss-Kuchenbecker an. Sie hofft auf den neuen City-Manager, den die Stadt einstellen will, um Leerstände wieder zu füllen und die Zentren zu beleben. In Unterfeldhaus gebe es viel Kaufkraft, die man nicht den großen Onlinehändlern überlassen sollte.