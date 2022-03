Gesund und in Bewegung in Mettmann bleiben : Körper, Geist und Seele im Blick

Die Nordic Walking Gruppe um Rita Kiepe besteht seit 15 Jahren. Foto: RP/EVK

Mettmann Ganzheitlich sind die Angebote, die das Institut für Gesundheitsförderung wieder macht. Das aktuelle Frühjahrsprogramm liegt nun vor.

Mehr als 20 Jahre lang leitet Johann Klugstedt inzwischen das Institut für Gesundheitsförderung am Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Seitdem hat sich einiges verändert, getan und entwickelt. Das Grundprinzip aber ist das Gleiche, unter dem Aspekt, was Menschen für ihr Wohlbefinden oder auch zur Genesung nach einem Klinikaufenthalt tun können, „entwickeln wir ein ganzheitliches Angebot“, beschreibt es die Institutsleiterin. „Experten leiten sie an, aber die Menschen müssen schon selbst aktiv mitmachen.“

Dabei geht es grundsätzlich nicht um Höchstleistungen, Ziele sind keine Medaillenränge oder Auszeichnungen, „wir machen ein niederschwelliges Angebot, das ganzheitlich Körper, Geist und Seele der Mitmachenden in den Blick nimmt“.

Info Geistig fit und körperlich gesund durch den Alltag Hintergrund Zu süß, zu fettig, zu salzig: Eine ungesunde und einseitige Ernährung beschert Hüftgold und begünstigt typische Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Programm Im Institut für Gesundheitsförderung an der Gartenstraße gibt es das Programm, das Gymnastik, Bewegung und Übungen zur mentalen Fitness anbietet. Mehr Infos und Anmeldung via ifg@evk-mettmann.de oder der Telefonnummer 02104-773331. Gesprächskreise Unterstützung für pflegende Angehörige und Gesprächskreise gehören zum Angebot. Kinder Weitere Angebote gibt es bei der Elternschule des EVK.

Zwar hat sich, auch als Folge der Corona-Pandemie, das Übungsleiterteam verkleinert, „Stammdozenten aber sind seit Jahren dabei“. So wie beispielsweise Claudia Staudt. Auch im nun veröffentlichten Frühjahrsprogramm ist sie dabei – als Übungsleiterin für Powerkurse, in denen sie Mitmachende kräftig zum Schwitzen bringt und in denen es Speckröllchen an den Kragen geht. Diese Tanz- und Fitnesskurse orientieren sich etwa an dem beliebten Fernsehformat „Let‘s Dance“ und von dem darin mitwirkenden Tänzer Christian Polanc konzipierten Übungsmodul „dancit“.

„Wir sind bislang gut durch die Pandemie gekommen“, sagt Johanna Klugstedt auch über die Zweigleisigkeit, nicht nur in Präsens, sondern auch in Online-Formaten zu unterrichten. In dieser Saison gibt es Angebote für Pilates, Tai Chi und Qi Gong in beiden Varianten. Ansonsten setzt man auf Präsenz, „auch um in der Gruppe Menschen wieder in Kontakt zu bringen. Manche haben viele Bekanntschaften eingebüßt. Wir wollen auch Zuversicht vermitteln.“ Klassiker wie das Rücken- und Nackentraining sind wieder mit im Angebot. Auch Nordic Walking bleibt ein Renner, „das ist ganzheitliche Arbeit, die Immunkräfte stärkt und moderat Herz und Kreislauf in Schwung bringt“. Langsam und bewusst sollen sanfte Bewegungen absolviert werden, dabei geht es nicht nur um Aktivität des Körpers. Rita Kiepe, die seit vielen Jahren die Walker-Gruppe anführt, nmmt sich bei ihren Touren unter anderem Zeit dafür, Wahrnehmungsübungen zu machen. „Dabei werden alle Sinne genutzt, Atemübungen absolviert, eben ganzheitlich gearbeitet“, wie Johanna Klugstedt weiß. Das Angebt richtete sich unverändert an alle Altersklassen. „Wir haben Angebote für Hochbetagte mit Stuhl- und Sitzgymnastik, passen Trainingseinheiten genauso der Lebenswelt Berufstätiger an“ – die sich entsprechend abends nach Büroschluss austoben können.