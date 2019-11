Vorsorge in Mettmann : Gesundheitsladen organisiert Experten-Vorträge

Mettmann Das neue Programmheft liegt aus. Es gibt Kurse, Entspannungsangebote und Chefartzvorträge.

(arue) Vorsorge, so lautet das Schlagwort, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Doch es steht jeder selbst in der Pflicht, aktiv zu werden und Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun. Das Institut für Gesundheitsförderung (IfG) mit Sitz in Mettmann unterstützt dieses Ansinnen mit einer ganzen Reihe an bereitgestellten Angeboten. Auch in diesem Jahr ist die Auswahl groß: Das beim Evangelischen Krankenhaus (EVK) angesiedelte Institut hat jetzt sein Programm für das kommende Jahr veröffentlicht.