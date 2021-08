Gesundheit in Mettmann : Verbesserte Erstversorgung im EVK

Mettmann Mettmanner Klinik hat ein Zertifikat als „Regionales Traumazentrum“ bekommen. Dafür mussten die Prozesse und die Ausstattung des Hauses auf ein höheres Niveau gebracht werden. Das kommt Schwerstverletzten zu Gute.

Vor drei Jahren wurde das Evangelische Krankenhaus (EVK) Mettmann als lokales Traumazentrum zertifiziert. In diesem Jahr wäre eine Erneuerung nötig gewesen. Doch warum lokal, wenn es auch regional geht? Das EVK nahm die Herausforderung an, die die Anforderungen an ein regionales Traumazentrum mit sich bringen. „Es geht um die Versorgung schwerstverletzter Patienten“, betont Geschäftsführerin Jessica Llerondi Pulido. Deshalb hat das EVK in die Struktur und in Personal investiert.