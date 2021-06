Gesundheit in Mettmann : Kecke Kampagne um Pflegekräfte

Mettmann Das EVK Mettmann hat elf Pflegemitarbeiter für eine hausgemachte Plakatserie gewonnen. Mit frechen Motiven sollen Mitarbeiter für die Pflege gewonnen werden.

Jennifer Levin hat keine Scheu davor, fotografiert zu werden. „Außerdem brauchen wir dringend Verstärkung“, sagt die Intensivpflegekraft des Evangelischen Krankenhauses Mettmann (EVK). Deshalb ist sie nun eine von elf Pflegekräften, die sich für die neue EVK-Werbekampagne um Pflegekräften fotografieren ließen. Wie Kwesi Hodgson von der Palliativstation will sie durch ihren Fotoeinsatz vor allem jungen Menschen deutlich machen: In der Pflege geht es nicht nur schlimm zu, „sondern wir haben jede Menge Spaß bei der Arbeit“.

Personaler sprechen von „Recruiting“, dem Anheuern neuer Mitarbeiter. Unter der Überschrift „Wir pflegen die Pflege“ wurden sieben freche Motive auf orangefarbenem Hintergrund gestaltet. Eine Webseite kommt hinzu, über die Interessierte Kontakt aufnehmen können. Über dem Ganzen liegt kein tristes Krankenhaus-Beige, samt dem Geruch von Desinfektionsmitteln, sondern eine Extraportion Witzigkeit. Die Hebamme mutiert zur Partylöwin: jeden Tag eine Geburtstagsfeier. Der Personalchef gibt den Bräutigam, mit einem Anstellungs- statt einem Ehevertrag in der Hand: „Sag einfach -Ja“. Da stehen die Mitarbeiter in weißen Salbentigeln neben dem Slogan „Wir sind die Crème de la Crème“.

Nun locken die EVK-Mitarbeiter von Mitte Juni bis Ende Juli von Großflächenplakaten in Erkrath, Wülfrath und Gerresheim. Zudem fährt ein Rheinbahn-Bus die frechen EVK-Sprüche bis Mitte Dezember spazieren. Und auf 50.000 Brötchentüten sind die hauseigenen Botschafter für einen Einstieg in den Pflegeberuf ebenfalls zu sehen. Pflegedirektorin Dorothea Sandhäger liefert die Zahlen zum knalligen Werbeauftritt: „Zurzeit beschäftigen wir 350 Pflegekräfte. Und es könnten noch deutlich mehr werden.“ Mit Blick auf die gleichzeitig in Berlin beschlossene Aufwertung des Pflegeberufes betont Geschäftsführerin Lierandi Pulido: „Als Haus in kirchlicher Trägerschaft bezahlen wir nach Tarif.“