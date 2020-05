Römerstraße : Gesucht: Neue Ideen für altes Haus

Mettmann Die historische Immobilie Römerstraße 2 in Süd soll rundum renoviert werden. Mit Unterstützung der Bürgergenossenschaft „VierViertel für Mettmann“ wird zudem eine für Mettmann-Süd interessante Wiedernutzung gesucht.

(hup) Neuer Besitzer, neue Pläne: Das Haus Römerstraße 2, von Heinrich Winkels (sen.) 1910 erbaut, ist jetzt im Besitz der Firma Mako mit Sitz an der Römerstraße 12. Sie will die ursprüngliche Fassade des Hauses wieder herrichten. Mit Unterstützung der Bürgergenossenschaft „VierViertel für Mettmann“ wird zudem eine für Mettmann-Süd interessante Wiedernutzung der ehemaligen Gaststätte und des Lebensmittelgeschäftes angestrebt, die an die Geschichte der Immobilie anknüpft.