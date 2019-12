Schullandschaft in Mettmann : Gesamtschulgegner sorgen für Diskussion

Mettmann Gibt es in Mettmann eine ausreichende Zahl an potenziellen Schülern für die Gesamtschule? Das ist eine der zentralen Fragen.

(arue) Die Stellungnahme der Gesamtschulgegner wird in Mettmann kontrovers diskutiert. RP-Leser Helmut Peick glaubt, dass der Zielsetzungen für die Errichtung einer Gesamtschule, die Auswanderung von Gesamtschülern aus Mettmann zu Einrichtungen in benachbarte Städte zu stoppen, „vorgeschoben ist“. Denn die Zahl der Auspendler an Realschulen und Gymnasien sei doch eigentlich genauso hoch wie die an die Gesamtschulen im Umland.

Auch die Bürgerinitiative „Gesamtschule für Mettmann“ reibt sich an den Zahlen, mit denen die Gesamtschulgegner argumentieren. „Selbst beim Erhalt der Realschule müsste dringend eine umfangreiche Sanierung oder ein Neubau realisiert werden“, betont ihr Sprecher Jan Roth. Zum anderen sei bereits in der Ratssitzung vom 3. Juli 2018 bestätigt worden, dass ein weiterer Ausbau der Realschule mit fünf Zügen erforderlich sei. „Die Gesamtschule an sich ist daher nicht ursächlicher Veranlasser für Umbau- und Neubautätigkeit und diesbezüglicher Kosten“, sagt Roth. Dies sei vielmehr den Prognosen zur Schülerzahl in Mettmann geschuldet, die momentan spürbar zunehme. Roth betont auch, dass ein Rückholeffekt zu erwarten sei, wenn in Mettmann eine Gesamtschule eingerichtet werde – auch deshalb sei mit genügend Schülern für die Gesamtschule zu rechnen.