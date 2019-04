Bürgerinitiative in Mettmann arbeitet weiter : Gesamtschule – Stadt Haan bietet Unterstützung an

Mettmann Die Bürgerinitiative hat sich berichten lassen, wie die Gartenstadt bei der Gründung ihrer Gesamtschule vorgegangen ist.

(arue) Die Bürgerinitiative, die sich für die Gründung einer Gesamtschule in Mettmann einsetzt, arbeitet weiterhin an einer Umsetzung ihres Ziels. Sie setzt nun ihr Augenmerk „auf einen gesicherten Beginn im Jahr 2021“, teilt Vorstandsmitglied Jan Roth mit. Dazu habe die Bürgerinitiative in den vergangenen Tagen Termine mit den Verwaltungen der Städte Haan und Mettmann wahrgenommen.

Die Bemühungen um die Einrichtung einer Gesamtschule in Mettmann hatten zuletzt einen herben Dämpfer erhalten. Die Vorbereitungen wurden verzögert, weil unter anderem das involvierte Gutachterbüro keine Kapazitäten hat, vor Herbst die Planungen für die Gesamtschule voranzutreiben. Roth bezeichnet diese Entwicklungen als „enttäuschend“, will aber nicht aufgeben: „Wir haben vor, zunächst den Werdegang der Gründung zur Gesamtschule in Haan nachzuvollziehen, und daraus Erkenntnisse für den Prozess in Mettmann gewinnen“, berichtet er.