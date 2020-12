Petition in Mettmann läuft : Eltern fordern Erhalt der Carl-Fuhlrott-Realschule

Petition in Mettmann läuft

Mettmann Gegen den Ersatz der Realschule durch die geplante Gesamtschule gibt es in Mettmann Widerstand. Seit Juni haben sich mehr als 1000 Menschen einer Petition angeschlossen.

Mindestens vierzügig soll sie sein und zunächst am Standort Borner Weg errichtet werden: Mettmanns Gesamtschule. So hat es der Stadtrat in seiner Sondersitzung beschlossen. Parallel dazu soll die Carl-Fuhlrott-Realschule sukzessive auslaufen. Dagegen gibt es nach wie vor Widerstand, Eltern fordern den Erhalt der Realschule.