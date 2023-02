Leben in Mettmann Gesamtschüler backen 460 Euro für Erdbebenopfer

Zusammen mit SV-Lehrer Johannes Ledwig wurde die Summe bereits an die Moschee Mettmann übergeben – hierhin gibt es persönliche Kontakte und die Moschee wiederum pflegt direkte Kontakte in die von der Katastrophe betroffene Region. „Auch wenn die Summe nur ein kleiner Beitrag gegen das Leid in dieser Katastrophe ist, bin ich sehr beeindruckt von der Initiative und Durchführung der Aktion“, erklärt Matthias Messing. „Kinder werden oft unterschätzt. Hier haben 10- bis 12-Jährige gezeigt, was in ihnen steckt. Wir sind sehr stolz darauf, solche Schülerinnen und Schüler an der Schule zu haben.“