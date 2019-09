Absage in Mettmann : Geringe Nachfrage: Konzert „Junge Sterne“ fällt aus

Absage in Mettmann

Programm-Gestalter Karl-Heinz Nacke mit Stephen Harrison, Laura Nykänen und Christian Ziegler (v.l.). Ziegler sollte am Montagabend auftreten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Schon gekaufte Karten werden bis zum 7. Oktober zurückgenommen.

(arue) Das für Montag, 23. September, geplante Konzert „Junge Sterne“ in der Stadthalle fällt aus. Das bestätigt Mit-Organisator Karl-Heinz Nacke auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach sei die Nachfrage nach den Karten zu gering gewesen. „In der letzten Woche wurden lediglich 13 Karten gebucht“, sagt Nacke. Das sei für die Veranstalter – ihn selbst, die Stadthalle und die Stadt Mettmann – finanziell nicht darstellbar gewesen. „Wir versuchen, den Termin im kommenden Frühjahr nachzuholen“, kündigt Nacke an. Er hofft, dass das Konzert dann auf größere Resonanz stößt: „Zurzeit laufen wohl ein bisschen viele Veranstaltungen“, sagt er mit Blick auf den tatsächlich vollen Veranstaltungskalender in den Städten.