Ausstieg aus dem Lockdown : Trennwände als Coronavirus-Schutz an Amts- und Landgericht

Auch am Amtsgericht Mettmann soll nun der Übergang in die Normalität stattfinden. Foto: Mikko Schümmelfeder

Mettmann Der Fahrplan zurück ins Leben gilt auch für die Justiz.

Seit Wochen laufen die Gerichte im Notbetrieb. Verhandelt werden nur Haftsachen und was eilt. Nun soll langsam mit der Rückkehr zur Normalität begonnen werden inmitten einer fortschreitenden Pandemie – und die Justiz steht erneut vor großen Herausforderungen. Prozessbeteiligte, Zeugen und all diejenigen, die ein rechtliches Anliegen haben: In den Gerichtsgebäuden herrscht üblicherweise viel Publikumsverkehr. Schon bei den Einlasskontrollen wird es kompliziert mit den Abstandsregelungen – auf den Fluren und in den Gerichtssälen ist es nicht besser.