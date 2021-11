Angeklagter hat eigene Wohnung angezündet : Kommt ein Brandstifter in Psychiatrie?

Ein 41-Jähriger steht wegen Wohnungsbrand vor Gericht. Er selbst sagt, er habe ein „Kunstwerk vollenden“ wollen und versucht, Dämonen mit Weihrauch zu vertreiben. Foto: dpa/Volker Hartmann

ERKRATH/WUPPERTAL Dem 41-Jährigen werden Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Er selbst sagt, er wollte mit dem Feuer „Dämonen mit Weihrauch vertreiben“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Erst sei da der Streit mit den Nachbarn gewesen. Die hatte ein Erkrather „ärgern“ wollen, als er in seinem Schlafzimmer die Türe aus den Angeln hob. Mit Messern, Macheten und einer Axt hämmerte und stach er solange darauf ein, bis selbige durchlöchert war. In der Türe klaffte ein großes Loch und die „Werkzeuge“ steckten noch drin, als er Tage später ein Feuerzeug nahm, um „sein Kunstwerk zu einem guten Ende zu bringen“. Um das Feuer zu löschen, will er aus einer Sprühflasche einen Mix aus Wasser und Weichspüler auf die Flammen gesprüht haben. Er habe den Brand gelöscht, da war sich der Beschuldigte sicher.

Weil die ganze Wohnung verqualmt war, habe er die Flucht ergriffen. Auf dem Weg aus der 11. in die 15. Etage riss er ein dort angebrachtes Hinweisschild auf den Notausgang von der Decke. In der obersten Etage angekommen, will er weinend zusammengebrochen sein – in tiefer Trauer um seinen ein Jahr zuvor verstorbenen Vater. Bereits vor fünf Jahren sei die Mutter gestorben, auch sein Bruder sei schon tot.

Es ist eine tragische Geschichte, die sich hinter den gegen den 41-Jährigen erhobenen Anklagevorwürfen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verbirgt. Die Eltern des Beschuldigten stammen aus Kroatien, mit ihnen hat der Mann bis zu deren Tod in der Wohnung gelebt. Er selbst ist an Schizophrenie erkrankt und gilt als schuldunfähig. Nach allem, was bislang über den Wohnungsbrand bekannt ist, ist klar: Die Flammen hätten sich derart stark ausbreiten können, dass vor allem die Rauchentwicklung für die Bewohner des Hochhauses zur Gefahr hätte werden können.

Die herbeigeeilten Polizeibeamten konnten den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand. Sie waren es, denen der Beschuldigte bei seiner Vernehmung erzählte, dass er nicht nur sein „Kunstwerk“ vollenden, sondern auch die Dämonen mit Weihrauch vertreiben wollte. Er habe er geglaubt, die Flammen mit seinen magischen Kräften bannen zu können. In seiner kroatischen Heimat sei es so, dass man einmal im Leben in seinen eigenen vier Wänden den Exorzismus vollziehen müsse. Das habe er nun getan, weiteres Unheil sei von ihm also nicht zu befürchten.