Geistliches Wort aus Mettmann : #ICANTBREATHE

Max Moll ist Jugendseelsorger in Mettmann. Foto: Katholische Kirche Mettmann

Mettmann Das Schicksal von George Floyd lässt den Atem stocken. Die größten Unmenschlichkeiten werden von Menschen verbrochen. Christen sollten aufstehen und ihre Stimme erheben.

Acht Minuten und 46 Sekunden kniete ein Polizist auf dem Nacken von George Floyd. Zwei Minuten und 53 Sekunden davon zeigte Floyd keine Reaktion mehr. Es ist schwierig bis unmöglich zu rekonstruieren, was die beiden Menschen, der eine am Boden liegend um Luft schnappend und der andere über ihn in seinem Nacken kniend, dachten. Auf dem Video ist zu hören, wie George Floyd mehrmals die Worte „I can´t breathe“ („Ich kann nicht atmen“) rief.