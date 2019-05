Mettmann : Begegungszentren werben für ihre Angebote

Mettmann Die fünf Treffs für ältere Menschen in Mettmann wollen künftig noch stärker kooperieren.

Dabei haben sich Schwerpunkte gebildet. Die Awo veranstaltet seit Jahren spezielle PC-Kurse, das DRK-Begegungszentrum bietet besonders gesundheitsorientierte Bewegungsangebote an, der Caritas-Netzwerktreff freut sich über Teilnehmer an Sprachkursen, Sing- und Flötenkreis sowie an Bastel- und Handarbeitskreisen. Das Johanneshaus sieht einen seiner Schwerpunkte im Seniorentanz sowie im Reparaturcafé und der Seniorentreff „Jute Stuw“ unterhält mehrere Beratungsgruppen zum Thema Demenz. „Wir haben in Mettmann rund 11.600 Senioren“, sagt Robert Güde vom Caritas Netzwerktreff. Viele von ihnen kennen nicht die große Bandbreite der Angebote und haben Hemmungen, die Zentren aufzusuchen. Dies soll sich in Zukunft ändern: Es gibt feste Zeiten, an denen die eine oder andere Veranstaltung angeboten wird. Die Flyer geben Auskunft. Der Kostenbeitrag für die Kurse halte sich in Grenzen, sagt Susann Ribbert von der DRK. Oft, beispielsweise bei Bewegungsangeboten, werden die Kosten von der Krankenkasse erstattet.